Garantie de 2 ans
Plus offert
Système à lames MultiPrecision
Têtes Flex 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Les têtes Flex 5 directions, avec leurs 5 mouvements indépendants, assurent un contact intime avec la peau pour un rasage rapide et précis, même dans le cou et le long de la mâchoire.
Un rasage encore plus rapide des zones les plus denses de la barbe avec 10 % de puissance en plus grâce au mode Turbo.
Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.
Récompenses
4.3
sur 5
24
Critiques
91%
recommandent ce produit
Moi-lec
18/12/2021
Canada
Acheteur vérifié
Léger et performant
Rasoir vraiment léger, agréable à manipuler et rase bien. Plutôt silencieux aussi. Bref excellent confort d'utilisation.
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5570/71 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5570/71 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide
mfer1951
08/10/2021
Canada
Acheteur vérifié
Fonctions telles que prévues
J'ai toujours utilisé les rasoirs Phillips et jamais déçu.
Avantages
Rasage de qualité et douceur
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5100/08 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5100/08 Rasoir électrique à sec
louvigne
01/09/2021
Canada
Acheteur vérifié
Rasage de près garantie.
Ce rasoir est rechargeable, il maintien sa charge très longtemps. Ce rasoir est très précis et délicat pour la peau sensible.
Avantages
Rechargeable, lames durables, très efficace pour les peaux sensibles, rasage de près.
Inconvénients
Aucun.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5100/08 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5100/08 Rasoir électrique à sec
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
Une protection 10 fois supérieure à celle d'une lame classique, selon un essai réalisé en 2015 en Allemagne, après 21 jours d'accoutumance