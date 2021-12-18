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Shaver series 5000Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

S5380

4.3
| (24) Critiques | 91% recommandent ce produit

2 Récompenses

Rasage à sec ou humide, protection de la peau
Le Shaver Series 5000 protège votre peau pendant que vous profitez d'un rasage rafraîchissant. Notre système de lames MultiPrecision muni de têtes à forme arrondie glisse aisément et est conçu pour protéger votre peau.
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Protection 10 fois plus importante qu'avec une lame standard*

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  • Système à lames MultiPrecision

  • Têtes Flex 5 directions

  • Tondeuse de précision SmartClick

Les têtes bougent dans 5 directions pour un rasage précis et rapide.

Les têtes bougent dans 5 directions pour un rasage précis et rapide.

Les têtes Flex 5 directions, avec leurs 5 mouvements indépendants, assurent un contact intime avec la peau pour un rasage rapide et précis, même dans le cou et le long de la mâchoire.

Rase les zones les plus denses de la barbe avec 10 % de puissance en plus

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Un rasage encore plus rapide des zones les plus denses de la barbe avec 10 % de puissance en plus grâce au mode Turbo.

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

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4.3

sur 5

24

Critiques

91%

recommandent ce produit

18/12/2021

Canada

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Acheteur vérifié

Léger et performant

Rasoir vraiment léger, agréable à manipuler et rase bien. Plutôt silencieux aussi. Bref excellent confort d'utilisation.

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5570/71 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5570/71 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

08/10/2021

Canada

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Acheteur vérifié

Fonctions telles que prévues

J'ai toujours utilisé les rasoirs Phillips et jamais déçu.

Avantages

Rasage de qualité et douceur

Inconvénients

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5100/08 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5100/08 Rasoir électrique à sec

01/09/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Rasage de près garantie.

Ce rasoir est rechargeable, il maintien sa charge très longtemps. Ce rasoir est très précis et délicat pour la peau sensible.

Avantages

Rechargeable, lames durables, très efficace pour les peaux sensibles, rasage de près.

Inconvénients

Aucun.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5100/08 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 

  1. Une protection 10 fois supérieure à celle d'une lame classique, selon un essai réalisé en 2015 en Allemagne, après 21 jours d'accoutumance