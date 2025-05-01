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  • Un rasage facile, propre et confortable
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Plus offert 

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5466/17

3.8
| (8) Critiques
Un rasage facile, propre et confortable
Le rasoir Philips série 5000 facilite le rasage quotidien pour un maximum de confort. Les lames ComfortTech et les têtes de contour à 360° assurent un rasage de près, tandis que la poignée ergonomique garantit un contrôle facile. L'ouverture d'une simple pression permet un nettoyage facile et rapide.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Un rasage facile, propre et confortable

  • Lames ComfortTech

  • Têtes 360° Contour

  • Affichage avancé

  • Tondeuse de précision SmartClick

Un rasage efficace pour un confort optimal

Un rasage efficace pour un confort optimal

Les lames auto-affûtées ComfortTech offrent un rasage net et efficace tout en préservant le confort de la peau. Les caches de lame arrondis sont conçus pour protéger la peau, car les lames coupent les poils juste au ras de la peau pour un résultat doux et confortable.

Suit les contours du visage pour un rasage doux et confortable

Suit les contours du visage pour un rasage doux et confortable

Les têtes entièrement flexibles pivotent à 360° pour épouser les contours de votre visage. Cela permet de maintenir le contact avec la peau pour un rasage impeccable et confortable, même dans les zones difficiles à atteindre.

Tondeuse clipsable pour styliser la moustache et les pattes

Tondeuse clipsable pour styliser la moustache et les pattes

Fixez la tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre look. Elle est idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes avec contrôle et précision.

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3.8

sur 5

8

Critiques

1

01/05/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellent et très doux. Rase de près. Il est recommandé....

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5466/17 Rasoir électrique 100 % étanche

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23/02/2024

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Va très bien

Aucun problème avec coupe de très près facile à laver

Avantages

Facile à laver très bonne coupe

Inconvénients

Pas d’étui qui vient avec

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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05/05/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Meilleur rasoir sans fil

Facilité d'utilisation - Rase de près - Se recharge facilement - Silencieux en plus. Pour moi c'est une petite merveille de technologie.

Avantages

Se recharge rapidement

Inconvénients

Aucun

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 