Garantie de 2 ans
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S5466/17
Lames ComfortTech
Têtes 360° Contour
Affichage avancé
Tondeuse de précision SmartClick
Les lames auto-affûtées ComfortTech offrent un rasage net et efficace tout en préservant le confort de la peau. Les caches de lame arrondis sont conçus pour protéger la peau, car les lames coupent les poils juste au ras de la peau pour un résultat doux et confortable.
Les têtes entièrement flexibles pivotent à 360° pour épouser les contours de votre visage. Cela permet de maintenir le contact avec la peau pour un rasage impeccable et confortable, même dans les zones difficiles à atteindre.
Fixez la tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre look. Elle est idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes avec contrôle et précision.
3.8
sur 5
8
Critiques
Dede77
01/05/2025
Canada
Acheteur vérifié
Excellent et très doux. Rase de près. Il est recommandé....
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5466/17 Rasoir électrique 100 % étanche
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ferlan02
23/02/2024
Canada
Acheteur vérifié
Va très bien
Aucun problème avec coupe de très près facile à laver
Avantages
Facile à laver très bonne coupe
Inconvénients
Pas d’étui qui vient avec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5466/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Dark vader
05/05/2023
Canada
Acheteur vérifié
Meilleur rasoir sans fil
Facilité d'utilisation - Rase de près - Se recharge facilement - Silencieux en plus. Pour moi c'est une petite merveille de technologie.
Avantages
Se recharge rapidement
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5466/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.