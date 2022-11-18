ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

Shaver series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

Plus offert 

Soutien

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5588/25

Shaver series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

Plus offert 

Accéder à la Boutique

Enregistrez votre produit

Obtenez votre garantie prolongée

Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l’achat et obtenez une garantie prolongée (des conditions peuvent s’appliquer).

Enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Déclaration de conformité britannique - English (US)

  • PDF fich., 43.3 kB
  • 18 November 2022

Manuel d’utilisation

  • PDF fich., 2 MB
  • 23 April 2025

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Garantie et service

Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange

Garantie

Nos politiques de garantie des produits

Service et échange

Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider