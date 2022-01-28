Conçue pour réduire les coliques, les gaz et les reflux*

Notre valve AirFree exclusive est conçue pour évacuer l’air de la tétine et la garder remplie de lait, même lorsque le biberon est à l’horizontale. En réduisant quantité d’air absorbée par votre bébé, vous contribuez à atténuer les problèmes gastriques courants chez le bébés tels que les coliques, les reflux et les gaz.