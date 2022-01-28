Garantie de 2 ans
L’accès anticipé au Black Friday est ici
SCD307/02
Conçue pour réduire les coliques, les gaz et les reflux*
Notre valve AirFree exclusive est conçue pour évacuer l’air de la tétine et la garder remplie de lait, même lorsque le biberon est à l’horizontale. En réduisant quantité d’air absorbée par votre bébé, vous contribuez à atténuer les problèmes gastriques courants chez le bébés tels que les coliques, les reflux et les gaz.
Kit nouveau-né
biberons avec valve AirFree
Rose
Notre valve AirFree exclusive est conçue pour évacuer l’air de la tétine et la garder remplie de lait. Même lorsque le biberon est à l’horizontale, la tétine reste pleine, pour que votre bébé puisse boire en position verticale. L’allaitement en position verticale permet de réduire le reflux et de faciliter la digestion*. Les biberons anti-coliques Philips Avent peuvent être utilisés avec ou sans la valve AirFree
La tétine bénéficie d’une forme favorisant une bonne succion, tandis que sa texture rainurée évite qu’elle ne s’écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
Vous pouvez nourrir votre bébé facilement en utilisant les biberons anti-coliques Philips Avent avec ou sans la valve AirFree. La valve AirFree est compatible avec tous nos biberons anti-coliques Philips Avent.
Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité
Notation globale
À l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d’irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon d’une autre marque connue.
80 % des mamans étaient d'accord avec l'affirmation « mon bébé connaît moins de problèmes de tétée » dans le cadre d'un test de placement à domicile auprès de 144 mères aux États-Unis en 2017
Notre valve AirFree unique est conçue pour permettre à votre bébé d’avaler moins d’air lorsqu’il tète en faisant en sorte que la tétine reste pleine de lait. Elle limite le volume d’air ingéré afin de réduire des problèmes courants tels que les coliques, les gaz et les reflux.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.