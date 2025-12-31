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  • Le réconfort d'un son limpide
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Rassurez-vous. Avec le nouvel écoute-bébé DECT Philips Avent SCD510/00, vous pouvez vous détendre et écouter votre enfant sans même avoir à entrer dans sa chambre.
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Absence totale d'interférence grâce à la technologie DECT

Le réconfort d'un son limpide

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Technologie DECT pour une absence totale d'interférence

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La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le codage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

Le réconfort d'un son limpide

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Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout instant.

Jusqu'à 24 heures d'autonomie

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L'unité-parents compacte et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. L'autonomie de l'unité est d'environ 24 heures.

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