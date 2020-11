Plus de lait en moins de temps, confortablement

Le tire-lait électrique double est idéal lorsque vous êtes à la course. Réduisez le temps d'extraction et asseyez-vous confortablement pendant que le coussin masseur souple stimule le débit de lait en douceur. La pompe est silencieuse et facile à installer, personnaliser, utiliser et nettoyer. Voir tous les avantages