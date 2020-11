Plus de lait en moins de temps* L'allaitement facile

Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour extraire votre lait, le conserver et nourrir votre bébé. Réduisez le temps d'extraction grâce à la double pompe et asseyez-vous confortablement, sans avoir à vous pencher vers l'avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler le débit de lait en douceur. Voir tous les avantages