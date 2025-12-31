Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF646/17
1 biberon
330 ml
Tétine à débit variable
3 mois et +
La tétine à débit variable présente une ouverture en fente qui permet d'ajuster le débit. Ce dernier peut être réglé en toute simplicité en tournant le biberon de manière à aligner les marques I, II ou III de la tétine avec le nez du bébé
La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.
Récompenses
Notation globale