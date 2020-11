Alternance facile avec l'allaitement au sein

Notre nouveau biberon rend l'allaitement au biberon plus naturel pour bébé et pour vous. La nouvelle tétine présente une conception à alvéoles novatrice pour offrir une tétée aussi naturelle qu'au sein, ce qui facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon pour votre bébé. Voir tous les avantages