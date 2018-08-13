Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF693/17
1 biberon
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Récompenses
3.0
sur 5
2
Critiques
CThompson
13/08/2018
Canada
Bébé adore
De loin la meilleure de toutes celles que j'ai utilisé! Bébé l'adore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF693/17 Natural baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF693/17 Natural baby bottle
fdeschatelets
07/01/2018
Canada
certaine pièce on fondu
certaine pièce on fondu lors de la première stérilisation
Cet avis a été rédigé pour SCF644/47 Natural baby bottle
Cet avis a été rédigé pour SCF644/47 Natural baby bottle
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011