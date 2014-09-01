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Casque sans fil Bluetooth®

SHB5500BK/27

Disponibles en

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Sans fil, basses puissantes et très claires

Les casques d'écoute sans fil Philips incluant une connectivité Bluetooth permettent de dire au revoir aux fils, mais pas à la qualité. Profitez du confort des coquilles à coussinets rembourrées et de la longue durée de vie de la batterie pour des heures de musique et d'appels.

Voir tous les avantages

Dites au revoir aux fils, pas à la qualité

Sans fil, basses puissantes et très claires

  • Transducteurs 32 mm / semi-fermé

  • Supra-auriculaire

Coques réglables et arceau pour toutes les têtes

Coques réglables et arceau pour toutes les têtes

Les coques réglables sont conçues pour s'adapter à la forme de votre tête. Vous ne vous souvenez même plus que vous les portez.

Haut-parleurs 32 mm haute intensité pour des basses puissantes et claires

Haut-parleurs 32 mm haute intensité pour des basses puissantes et claires

Pliable et plat pour faciliter le transport

Pratiques en déplacement, ce casque Bluetooth® est pliable afin de faciliter son transport et son rangement. Sa conception astucieuse est composée d'éléments soigneusement sélectionnés, y compris des charnières facilitant le mouvement des différents éléments du casque.

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