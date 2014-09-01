Garantie de 2 ans
Plus offert
SHB5500BK/27
Sans fil, basses puissantes et très claires
Les casques d'écoute sans fil Philips incluant une connectivité Bluetooth permettent de dire au revoir aux fils, mais pas à la qualité. Profitez du confort des coquilles à coussinets rembourrées et de la longue durée de vie de la batterie pour des heures de musique et d'appels.
Transducteurs 32 mm / semi-fermé
Supra-auriculaire
Les coques réglables sont conçues pour s'adapter à la forme de votre tête. Vous ne vous souvenez même plus que vous les portez.
Pratiques en déplacement, ce casque Bluetooth® est pliable afin de faciliter son transport et son rangement. Sa conception astucieuse est composée d'éléments soigneusement sélectionnés, y compris des charnières facilitant le mouvement des différents éléments du casque.
Notation globale