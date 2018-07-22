ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Image principale
  • Image principale

Plus offert

Casque avec micro tour d'oreille

SHS3305BK/10

Disponibles en

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Maintien parfait

Ultra-confortable dans le cadre d'une utilisation dynamique, ce casque tour d'oreille ergonomique offre une restitution musicale d'une qualité époustouflante. Le micro intégré capte parfaitement votre voix.

Voir tous les avantages

Tour d'oreille flexible adapté à toutes formes d'oreilles

Maintien parfait

  • HP 15 mm/conception arrière ouverte

  • Tour d'oreille

Transducteur de 15 mm pour un confort optimal

Transducteur de 15 mm pour un confort optimal

Suffisamment petit pour un confort optimal et suffisamment grand pour fournir un son net et sans distorsion, le haut-parleur de 15 mm est d’une taille idéale pour une écoute agréable.

Forme ergonomique pour plus de confort

Ces écouteurs, conçus par des ergonomes pour suivre la forme des oreilles, offrent un grand confort d'écoute même sur de longues périodes.

Tours d'oreille flexibles 3D adaptés à tous types d'oreilles

Ces tours d'oreille 3D sont à la fois doux et flexibles. Ils se maintiennent confortablement même si vous bougez beaucoup.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés