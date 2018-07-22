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Casque tour d’oreille avec micro

SHS3305WT/10

Disponibles en

Blanche
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Noire
Noire

Confort optimal

Ultraconfortables dans le cadre d’une utilisation dynamique, ces écouteurs tours d’oreille ergonomiques offrent une restitution musicale d’une qualité époustouflante. Le microphone intégré enregistre votre voix clairement.

Voir tous les avantages

Tours d'oreille flexibles adaptés à toutes formes d'oreilles

Confort optimal

  • Transducteurs 15 mm/ouverts à l'arrière

  • Tours d'oreille

Construits pour durer!

Conçu pour résister à des conditions extrêmes d'utilisation, fabriqué avec des matériaux résistants, votre produit bénéficie d'une longévité assurée.

Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.

Transducteur de 15 mm pour un confort optimal

Transducteur de 15 mm pour un confort optimal

Suffisamment petit pour un confort optimal et suffisamment grand pour fournir un son net et sans distorsion, le haut-parleur de 15 mm est d’une taille idéale pour une écoute agréable.

Spécificités Techniques

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