Garantie de 2 ans
Plus offert
SHS3305WT/10
Confort optimal
Ultraconfortables dans le cadre d’une utilisation dynamique, ces écouteurs tours d’oreille ergonomiques offrent une restitution musicale d’une qualité époustouflante. Le microphone intégré enregistre votre voix clairement.
Transducteurs 15 mm/ouverts à l'arrière
Tours d'oreille
Conçu pour résister à des conditions extrêmes d'utilisation, fabriqué avec des matériaux résistants, votre produit bénéficie d'une longévité assurée.
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.
Suffisamment petit pour un confort optimal et suffisamment grand pour fournir un son net et sans distorsion, le haut-parleur de 15 mm est d’une taille idéale pour une écoute agréable.
Notation globale