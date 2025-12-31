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  • Des basses qui en imposent
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Plus offert 

Casque sans fil

TAH5205BK/00

Disponibles en

Blanche
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Noire
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Des basses qui en imposent
Des oreilles couvertes pour mieux sentir les basses ! Ce casque circum-aural sans fil est équipé d'un bouton d'amplification des basses, pour obtenir des basses plus profondes d'une simple pression. Bénéficiez d'une autonomie de 29 heures, d'une fonction de charge rapide et d'une connexion Bluetooth® ultra-fiable. Ne ratez pas une note.
Voir tous les avantages

Des basses qui en imposent

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Léger

  • Pliage compact

  • Jusqu'à 29 h d'autonomie

Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.

Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.

Ce casque circum-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 40 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.

29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

Une charge de 2 heures via USB-C offre jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus. Grâce au câble amovible, vous pouvez également utiliser ce casque en mode filaire.

Arceau rembourré léger et réglable.

Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

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Avis de non-responsabilité

  1. Les fonctions disponibles varient en fonction du modèle de téléphone portable.

  2. L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.