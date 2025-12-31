Des basses qui en imposent

Des oreilles couvertes pour mieux sentir les basses ! Ce casque circum-aural sans fil est équipé d'un bouton d'amplification des basses, pour obtenir des basses plus profondes d'une simple pression. Bénéficiez d'une autonomie de 29 heures, d'une fonction de charge rapide et d'une connexion Bluetooth® ultra-fiable. Ne ratez pas une note.