Garantie de 2 ans
Plus offert
TAH5205WT/00
Transd. 40mm / fermés à l'arrière
Légèreté
Compact et pliable
Jusqu’à 29 heures de lecture
Ce casque circum-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 40 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.
Une charge de 2 heures via USB-C offre jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus. Grâce au câble amovible, vous pouvez également utiliser ce casque en mode filaire.
Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.
Notation globale
Les fonctions disponibles peuvent varier selon la compatibilité de votre téléphone cellulaire.
L’autonomie de la pile en lecture est approximative et peut varier selon l’état de l’appareil.