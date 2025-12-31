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Casque sans fil

TAH5205WT/00

Disponibles en

Blanche
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Noire
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Voici les basses
Couvrez vos oreilles et ressentez les basses! Ce casque d’écoute supra-auriculaire sans fil doté d’une fonction d’amplification des basses à une seule touche. Vous obtenez jusqu’à 29 heures de lecture, une recharge rapide, et une connexion Bluetooth infaillible. Vous ne manquerez pas une note.
Voir tous les avantages

Voici les basses

  • Transd. 40mm / fermés à l'arrière

  • Légèreté

  • Compact et pliable

  • Jusqu’à 29 heures de lecture

Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.

Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.

Ce casque circum-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 40 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.

29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

Une charge de 2 heures via USB-C offre jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus. Grâce au câble amovible, vous pouvez également utiliser ce casque en mode filaire.

Arceau rembourré léger et réglable.

Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

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Avis de non-responsabilité

  1. Les fonctions disponibles peuvent varier selon la compatibilité de votre téléphone cellulaire.

  2. L’autonomie de la pile en lecture est approximative et peut varier selon l’état de l’appareil.