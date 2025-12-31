Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.

Ce casque circum-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 40 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.