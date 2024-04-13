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  • Plus, moins ou pas de poils… sous la ceinture
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EssentialTondeuse bikini

BRT383/15

3.8
| (6) Critiques
Plus, moins ou pas de poils… sous la ceinture
Tondez, rasez ou taillez les zones délicates tout en douceur. Notre tondeuse bikini, qui est conçue pour être sûre et efficace, permet d’éviter irritations et poils incarnés.
Voir tous les avantages

Une taille facile et toute en douceur de la zone du bikini

Plus, moins ou pas de poils… sous la ceinture

  • Tondez, rasez et définissez

Tête de tonte de petite dimension pour des résultats précis

Tête de tonte de petite dimension pour des résultats précis

Donnez du style ou une forme à votre zone du bikini. Utilisez la petite tête de tonte pour obtenir le style que vous voulez et coupez jusqu’à 0,5 mm.

Les pointes arrondies assurent une coupe efficace tout en protégeant la peau

Les pointes arrondies assurent une coupe efficace tout en protégeant la peau

Les pointes de coupe arrondies vous permettent de tailler votre zone du bikini de façon sécuritaire et efficace. Garanti sans irritations ni coupures.

Les peignes de coupe encastrables permettent d’obtenir des coupes de différentes longueurs

Les peignes de coupe encastrables permettent d’obtenir des coupes de différentes longueurs

Essayez différents styles et longueurs. Choisissez entre 0,5, 3 ou 5 mm pour une zone du bikini uniforme et soignée.

Spécificités Techniques

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3.8

sur 5

6

Critiques

4
3

13/04/2024

Canada

Canada

J'adore

Sécuritaire en zone délicates et réduit le temps de travail. Très contente de mon achat. J'aurais dû le faire avant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/50 Tondeuse bikini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/50 Tondeuse bikini

11/08/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

J'aime le modèle. Facile et léger

J'en ai essayé d'autres et celui ci me satisfait. Sa forme est facile à tenir.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BikiniGenie BRT381/15 Tondeuse bikini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BikiniGenie BRT381/15 Tondeuse bikini

24/08/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très apprécié

La coupe est nette et de près Pas de poils incarnés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BikiniGenie BRT381/15 Tondeuse bikini

Oui, je recommande ce produit

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