Garantie de 2 ans
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BRT383/15
Tondez, rasez et définissez
Donnez du style ou une forme à votre zone du bikini. Utilisez la petite tête de tonte pour obtenir le style que vous voulez et coupez jusqu’à 0,5 mm.
Les pointes de coupe arrondies vous permettent de tailler votre zone du bikini de façon sécuritaire et efficace. Garanti sans irritations ni coupures.
Essayez différents styles et longueurs. Choisissez entre 0,5, 3 ou 5 mm pour une zone du bikini uniforme et soignée.
3.8
sur 5
6
Critiques
Sexy Mama
13/04/2024
Canada
J'adore
Sécuritaire en zone délicates et réduit le temps de travail. Très contente de mon achat. J'aurais dû le faire avant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/50 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Essential BRT383/50 Tondeuse bikini
ambiance82
11/08/2023
Canada
Acheteur vérifié
J'aime le modèle. Facile et léger
J'en ai essayé d'autres et celui ci me satisfait. Sa forme est facile à tenir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BikiniGenie BRT381/15 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BikiniGenie BRT381/15 Tondeuse bikini
Mellie123
24/08/2020
Canada
Acheteur vérifié
Très apprécié
La coupe est nette et de près Pas de poils incarnés
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BikiniGenie BRT381/15 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BikiniGenie BRT381/15 Tondeuse bikini