Garantie de 2 ans
HX3901/01
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
Élimine en douceur 3 fois plus de plaque dentaire
Fonction EasyStart
SmartTimer et QuadPacer
Autonomie de 14 jours
Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse Intercare. Les brins extra-longs permettent d'éliminer plus de plaque dentaire entre les dents et dans les zones difficiles d'accès.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.
Notation globale
par rapport à une brosse à dents manuelle