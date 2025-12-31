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  • Un soin essentiel pour des dents et gencives saines
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Philips Sonicare 1100Brosse à dents rechargeable

HX3901/02

Disponibles en

Blanc
Blanc
Noir
Noir
Un soin essentiel pour des dents et gencives saines
Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 1000. Elle élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Élimine en douceur jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

  • Élimine en douceur 3 fois plus de plaque dentaire

  • Fonction EasyStart

  • SmartTimer et QuadPacer

  • Autonomie de 14 jours

Élimine en douceur jusqu'à 300 % plus de plaque dentaire*

Élimine en douceur jusqu'à 300 % plus de plaque dentaire*

Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse Intercare. Les brins extra-longs permettent d'éliminer plus de plaque dentaire entre les dents et dans les zones difficiles d'accès.

Action de fluide Philips Sonicare

Action de fluide Philips Sonicare

Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Passage facile au brossage électrique

Passage facile au brossage électrique

Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.

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Avis de non-responsabilité

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle