    Brosses à dents électriques
    • Un soin essentiel pour des dents et gencives saines Un soin essentiel pour des dents et gencives saines Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

      Philips Sonicare 1100 Brosse à dents rechargeable

      HX3901/02

      Note globale / 5
      • Critiques Critiques

      Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

      Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 1000. Elle élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

      Voir tous les avantages

      Disponibles en:

      Philips Sonicare 1100 Brosse à dents rechargeable

      Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

      Élimine en douceur jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

      • Élimine en douceur 3 fois plus de plaque dentaire
      • Fonction EasyStart
      • SmartTimer et QuadPacer
      • Autonomie de 14 jours
      Élimine en douceur jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

      Élimine en douceur jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

      Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse Intercare. Les brins extra-longs permettent d'éliminer plus de plaque dentaire entre les dents et dans les zones difficiles d'accès.

      Action de fluide Philips Sonicare

      Action de fluide Philips Sonicare

      Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

      Passage facile au brossage électrique

      Passage facile au brossage électrique

      Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.

      Séances de brossage guidées

      Séances de brossage guidées

      Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 30 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

      Autonomie de 14 jours

      Autonomie de 14 jours

      Une seule charge offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

      Spécificités Techniques

      • Intensités

        Moyenne
        Pour un nettoyage quotidien

      • Alimentation

        Tension
        100-240 V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        14 jours
        Batterie
        Rechargeable
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage <0,5 W (automatique au bout d'une minute)
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Noir

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Indicateur d'autonomie
        Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
        Minuteur
        SmarTimer et QuadPacer

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 brosse à dents rechargeable 1100
        Tête de brosse
        1 InterCare
        Chargeur
        1 câble de charge

      • Performances de brossage

        Élimination de la plaque dentaire
        Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

      • par rapport à une brosse à dents manuelle

