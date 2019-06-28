Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF332/01
Natural
Biberon 125 ml inclus
Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.
Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.
Récompenses
3.7
sur 5
3
Critiques
Annita
28/06/2019
Canada
J'adore ce produit
Le produit le moins cher en magasin et combien efficace. Rien de négatif à dire, autre que le diaphragme qui a été à changer après 1 mois car je l'utilise beaucoup. Mais comme la garanti est de 2 ans et demi, c'est gratuit pour remplacer les pièces défectueuses.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Gee89
13/09/2017
Canada
Super confortable!
Avec un début d'allaitement difficile jai du stimulé mes sein au tire lait, après avoir utilisé celui prêté par l'hôpital 1semaine je peux vous garantir que celui-ci est d'un confort incomparable tirer mon lait est maintenant merveilleux!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Andrie
15/03/2020
Canada
Aucune succion!
Produit acheté il y a une semaine et aucune succion malgré le changement de grandeur de coussin. Aucun remboursement possible en magasin et quand j’essaie de faire le retour en ligne sur Philips money back le retour ne semble pas possible pour ce modèle. Très frustrant et décevant pour le prix payé. Je ne recommande pas le produit.
Cet avis a été rédigé pour SCF332/11 Tire-lait électrique simple confortable
Cet avis a été rédigé pour SCF332/11 Tire-lait électrique simple confortable
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011