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  • Plus de confort, plus de lait
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  • Plus de confort, plus de lait
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Plus offert 

Philips AventTire-lait électrique simple

SCF332/01

3.7
| (3) Critiques

3 Récompenses

Plus de confort, plus de lait
Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler doucement votre débit de lait.
Voir tous les avantages

Tire-lait avec coussin masseur

Plus de confort, plus de lait

  • Natural

  • Biberon 125 ml inclus

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

Coussin masseur souple et chaud

Coussin masseur souple et chaud

Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

3

Critiques

4
3
2

28/06/2019

Canada

Canada

J'adore ce produit

Le produit le moins cher en magasin et combien efficace. Rien de négatif à dire, autre que le diaphragme qui a été à changer après 1 mois car je l'utilise beaucoup. Mais comme la garanti est de 2 ans et demi, c'est gratuit pour remplacer les pièces défectueuses.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

13/09/2017

Canada

Canada

Super confortable!

Avec un début d'allaitement difficile jai du stimulé mes sein au tire lait, après avoir utilisé celui prêté par l'hôpital 1semaine je peux vous garantir que celui-ci est d'un confort incomparable tirer mon lait est maintenant merveilleux!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

15/03/2020

Canada

Canada

Aucune succion!

Produit acheté il y a une semaine et aucune succion malgré le changement de grandeur de coussin. Aucun remboursement possible en magasin et quand j’essaie de faire le retour en ligne sur Philips money back le retour ne semble pas possible pour ce modèle. Très frustrant et décevant pour le prix payé. Je ne recommande pas le produit.

Cet avis a été rédigé pour SCF332/11 Tire-lait électrique simple confortable

Cet avis a été rédigé pour SCF332/11 Tire-lait électrique simple confortable

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