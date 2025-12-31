Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF673/17
1 biberon
240 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
Le biberon en verre Natural résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.
Verre borosilicaté de qualité supérieure garantissant une qualité et une pureté inégalées.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Récompenses
Notation globale
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011