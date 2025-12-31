Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF690/17
1 biberon
125 ml
Tétine débit nouveau-né
0 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Récompenses
Notation globale
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011