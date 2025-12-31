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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Philips AventBiberon Natural

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Idéal pour l'allaitement mixte
Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
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Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tétine débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

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