Choisissez l'un des 5 modes et 3 réglages d'intensité

DiamondClean Smart est doté de cinq modes de brossage qui couvrent une variété de besoins de brossage : le mode Clean pour un nettoyage quotidien exceptionnel, le mode White+ qui nettoie les taches, le mode Deap Clean+ pour un nettoyage en profondeur et revigorant, le mode Gum Health+ pour un nettoyage doux mais efficace pour les gencives, et le mode Tongue Care qui convient parfaitement pour nettoyer la langue. Il déloge les résidus sur la langue et élimine les bactéries qui causent la mauvaise haleine. Trois niveaux d’intensité vous permettent de choisir entre un réglage plus élevé pour rehausser le niveau de propreté et un niveau inférieur pour les bouches plus sensibles.