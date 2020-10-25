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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Brosse à dents rechargeable
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Manuel d’utilisation
Tout (21)
Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Me faut-il un appareil Alexa pour commander des têtes de brosse de rechange pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment se réapprovisionner en têtes de brosse Philips Sonicare de rechange avec Alexa ?
Comment désactiver le service de réapprovisionnement en têtes de brosse Philips Sonicare ?
Comment activer ou désactiver le capteur de pression sur ma Sonicare ?
G3 Two-in-oneLot de 2 têtes de brosse
C3 Two-in-oneLot de 2 têtes de brosse
Brosse à dents assortie
C3 Two-in-oneLot de 3 têtes de brosse
G3 Two-in-oneLot de 3 têtes de brosse
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont moins puissantes.
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