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  • Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils
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Plus offert 

OneBladeLames de rechange

QP210/50

Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils
Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage intègre une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choisissez le rasoir Philips OneBlade, de la marque préférée de soins de toilette électriques1

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OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
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OneBlade Pro

OneBlade Pro

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Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils

  • Taillez, stylisez et rasez

  • 1 x lames d’origine

  • Compat. avec tous les manches OneBlade

  • La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Une lame qui ne s’émousse pas facilement

Une lame qui ne s’émousse pas facilement

La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.