Garantie de 2 ans
HX9924/62
HX993R
Disponibles en
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
Élimine 20 fois plus de plaque*
Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines**
Témoin visuel du capteur de pression
5 modes et 3 intensités
Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives sont 15 fois plus saines en six semaines. Et vous obtenez jusqu'à 100 % d'efficacité supplémentaire contre les taches en moins de deux jours par rapport à une brosse à dents manuelle.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.
3.8
sur 5
6
Critiques
Suzie
05/06/2019
Canada
Bon équilibre entre brossage ,intensivite et couronnes et ponts fixes
[Employee of philipsglobal] Je recommanderais cette brosse à tous. Il s'agit de prendre le temps de lire les instructions. La blancheur de mes dents etle lustre s'est amélioré . Le fil de soie dentaire est passé à tous les jours mais des fois j'ai l'impression que cela n'est plus requis.Je continue quand même le fil Pour la lanque Il est impossible de trouver le produit liquide SONICARE suggéré
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/08 Brosse à dents sonique électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
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Pierre 26
29/05/2020
Canada
Acheteur vérifié
Rapide résultat
DES LE PREMIER BROSSAGE, ON SENT DÉJÀ LA DIFFÉRENCE.
Avantages
Bon resultat
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/08 Brosse à dents sonique électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/08 Brosse à dents sonique électrique avec application
Caro28
12/06/2019
Canada
Ne ce connecte pas à l’application
Je ne peut pas utiliser l’application le seul point négatif
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/48 Brosse à dents sonique électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/48 Brosse à dents sonique électrique avec application
par rapport à une brosse à dents manuelle
En 6 semaines par rapport à une brosse à dents manuelle.
En moins de 2 jours par rapport à une brosse à dents manuelle.
Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard