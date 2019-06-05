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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Brosse à dents rechargeable

HX9924/62

HX993R

3.8
| (6) Critiques

Disponibles en

Blanc
Blanc
Blanche
Blanche
Noir
Noir
Noire, Rose or
Noire, Rose or
Rose, Blanche
Rose, Blanche
Rose or
Rose or
Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire
Profitez d'un soin complet avec la brosse à dents électrique DiamondClean Smart Philips Sonicare : elle renforce jusqu'à 15 fois la santé de vos gencives** et la blancheur de vos dents*. Sa technologie intelligente et connectée grâce à l'application offre une expérience personnalisée du brossage.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire en douceur*

Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire

  • Élimine 20 fois plus de plaque*

  • Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines**

  • Témoin visuel du capteur de pression

  • 5 modes et 3 intensités

20 fois plus efficace sur la plaque dentaire*, doux pour les gencives

20 fois plus efficace sur la plaque dentaire*, doux pour les gencives

Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives sont 15 fois plus saines en six semaines. Et vous obtenez jusqu'à 100 % d'efficacité supplémentaire contre les taches en moins de deux jours par rapport à une brosse à dents manuelle.

Action de fluide Philips Sonicare

Action de fluide Philips Sonicare

Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Capteur de pression visible

Capteur de pression visible

La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

6

Critiques

2
1

05/06/2019

Canada

Canada

Bon équilibre entre brossage ,intensivite et couronnes et ponts fixes

[Employee of philipsglobal] Je recommanderais cette brosse à tous. Il s'agit de prendre le temps de lire les instructions. La blancheur de mes dents etle lustre s'est amélioré . Le fil de soie dentaire est passé à tous les jours mais des fois j'ai l'impression que cela n'est plus requis.Je continue quand même le fil Pour la lanque Il est impossible de trouver le produit liquide SONICARE suggéré

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/08 Brosse à dents sonique électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/08 Brosse à dents sonique électrique avec application

29/05/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Rapide résultat

DES LE PREMIER BROSSAGE, ON SENT DÉJÀ LA DIFFÉRENCE.

Avantages

Bon resultat

Inconvénients

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/08 Brosse à dents sonique électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/08 Brosse à dents sonique électrique avec application

12/06/2019

Canada

Canada

Ne ce connecte pas à l’application

Je ne peut pas utiliser l’application le seul point négatif

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/48 Brosse à dents sonique électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart HX9985/48 Brosse à dents sonique électrique avec application

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Avis de non-responsabilité

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle

  2. En 6 semaines par rapport à une brosse à dents manuelle.

  3. En moins de 2 jours par rapport à une brosse à dents manuelle.

  4. Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard