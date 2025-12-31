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Philips AventTire-lait manuel

SCF300/20

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Pour recueillir plus de lait, rapidement.
Le tire-lait manuel exclusif Philips Avent SCF300/20 sans bisphénol-A (BPA) vous assure une efficacité maximale. De plus, une étude clinique a prouvé qu'il recueillait davantage de lait qu'un tire-lait électronique hospitalier double*.
Voir tous les avantages

Le tire-lait inspiré de la nature

Pour recueillir plus de lait, rapidement.

  • Biberon 125 ml inclus

Coussin masseur breveté

Coussin masseur breveté

Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

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Avis de non-responsabilité

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Efficacité cliniquement prouvée. Sur une durée de 20 minutes, ce tire-lait recueille davantage de lait qu'un tire-lait double hospitalier lors d'une extraction séquentielle chez les mères d'enfants prématurés.