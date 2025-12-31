Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF300/20
Biberon 125 ml inclus
Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.
L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.
Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.
Récompenses
Notation globale
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Efficacité cliniquement prouvée. Sur une durée de 20 minutes, ce tire-lait recueille davantage de lait qu'un tire-lait double hospitalier lors d'une extraction séquentielle chez les mères d'enfants prématurés.