Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF310/13
Coffret Vie Active
Grâce à l'aspiration douce du tire-lait Philips Avent qui imite la tétée naturelle de bébé, vous obtenez davantage de lait qu'avec un tire-lait électrique double hospitalier.*
Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait
Simplifiez-vous la vie : tirez votre lait directement dans un des biberons ou récipients de conservation Philips Avent conçus pour le réfrigérateur ou le congélateur.
Récompenses
Notation globale
Efficacité cliniquement prouvée. Sur une durée de 20 minutes, ce tire-lait recueille davantage de lait qu'un tire-lait double hospitalier lors d'une extraction séquentielle chez les mères d'enfants prématurés.