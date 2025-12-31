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  • Tire-lait conçu pour le confort
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Philips AventTire-lait manuel

SCF310/13

1 récompense

Tire-lait conçu pour le confort
Les situations de stress ou d'urgence peuvent affecter la montée de lait. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Le tire-lait Philips Avent SCF310/13 a été spécialement conçu pour améliorer votre confort lorsque vous utilisez l'appareil.
Voir tous les avantages

Coussin de massage actif pour un confort optimal

Tire-lait conçu pour le confort

  • Coffret Vie Active

Résultats cliniquement prouvés*

Résultats cliniquement prouvés*

Grâce à l'aspiration douce du tire-lait Philips Avent qui imite la tétée naturelle de bébé, vous obtenez davantage de lait qu'avec un tire-lait électrique double hospitalier.*

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait

Système unique pour une conservation facilitée du lait

Système unique pour une conservation facilitée du lait

Simplifiez-vous la vie : tirez votre lait directement dans un des biberons ou récipients de conservation Philips Avent conçus pour le réfrigérateur ou le congélateur.

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Avis de non-responsabilité

  1. Efficacité cliniquement prouvée. Sur une durée de 20 minutes, ce tire-lait recueille davantage de lait qu'un tire-lait double hospitalier lors d'une extraction séquentielle chez les mères d'enfants prématurés.