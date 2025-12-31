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Philips AventTire-lait électronique unique

SCF302/01

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Le tire-lait manuel unique sans BPA Philips Avent SCF302/01 vous offrira une efficacité accrue; il a été prouvé en clinique qu'il permettait d'extraire plus de lait que les tire-lait électriques doubles utilisés dans les hôpitaux*.
Voir tous les avantages

Le tire-lait inspiré par la nature

Conçu pour le confort

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Enregistre et reproduit votre rythme

Enregistre et reproduit votre rythme

La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d’expression.

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