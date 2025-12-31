Garantie de 2 ans
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SCF302/01
L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.
Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.
La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d’expression.
Récompenses
Notation globale