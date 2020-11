Taille réduite. Nettoyage ciblé.

La tête de brosse DiamondClean est idéale pour un nettoyage en profondeur supérieur permettant d'éliminer les taches et d'obtenir un sourire plus blanc et lumineux. Cette tête de brosse vous aide également à maintenir l'éclat de vos dents entre les traitements de blanchiment. Voir tous les avantages